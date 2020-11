Wybory w USA. Lech Wałęsa wysłał notę gratulacyjną Joe Bidenowi

"Jako weterani polskiego ruchu 'Solidarność' oraz opozycji antykomunistycznej serdecznie gratulujemy zwycięstwa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Ten sukces przy tak licznym udziale amerykańskich obywateli daje przyszłej administracji silny mandat do rządzenia" - zwraca się do Joe Bidena były prezydent Polski.

Wybory w USA. Joe Biden odbiera depesze gratulacyjne z całego świata

Głos zabrał prezydent Polski Andrzej Duda. "Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką" - czytamy we wpisie. Duda zaznaczył, że w oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać relacje ze Stanami Zjednoczonymi, by budować "nawet jeszcze mocniejszy sojusz" pomiędzy krajami.