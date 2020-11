Wybory w USA. Joanna Scheuring-Wielgus: będziemy chcieli nawiązać kontakt z Kamalą Harris

Posłanka Lewicy oceniła, że opozycja w Polsce bardzo cieszy się z wyniku wyborczego w Stanach Zjednoczonych. - Jako Lewica chcieliśmy, żeby tak się wydarzyło, to jest dobra informacja dla Polski. Polki i Polacy bardzo się z tego cieszą, a najmniej cieszy się rząd PiS - stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus w Radiu ZET.

Wybory w USA. Kamala Harris przyszłą wiceprezydentką

- Chcielibyśmy, jako Lewica, żeby Kamala Harris przyjechała do Polski. Ta prezydentura będzie tak skonstruowana i nastawiona na Kamalę Harris. Jest przygotowywana do tego, aby w przyszłości przejąć fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ona byłaby naturalną kandydatką, zwłaszcza, że Joe Biden zapowiedział, że chce w tym fotelu spędzić jedną kadencję - mówi posłanka Lewicy.

Dodała jeszcze, że Kamala Harris "jest za prawami kobiet całym sercem i całą sobą". - Podczas wczorajszego przemówienia była ubrana w kolor sufrażystek. Mówiła o tym, że jest pierwszą wiceprezydentką, ale nie ostatnią. To symboliczne przemówienie - dodaje.

Kamala Harris. Pierwsze przemówienie

W nocy z soboty na niedzielę Joe Biden wygłosił swoje pierwsze przemówienie. Wywołując na scenę Kamalę Harris powiedział: - To pierwsza kobieta, pierwsza czarnoskóra kobieta, pierwsza córka imigrantów wybrana na to stanowisko. Nie mówcie mi, że to niemożliwe - powiedział.