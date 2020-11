Wybory w USA. Donald Tusk parafrazuje Jarosława Kaczyńskiego

To parafraza słów Jarosława Kaczyńskiego, który po przegranych wyborach w 2011 roku powiedział, że "jest głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy mieli w Warszawie Budapeszt". Wtedy na Węgrzech zaczęła się dominacja Fideszu Wiktora Orbana, który po dziś dzień rządzi nad Dunajem.

Z kolei nawiązanie do Filadelfii odnosi się do aktualnej sytuacji w USA. Amerykanie z zapartym tchem śledzą doniesienia z Pensylwanii - w piątek po południu czasu polskiego Joe Biden wysunął się na prowadzenie w tamtejszym regionie. Zwycięzca w tym stanie dostaje 20 głosów elektorskich. Jeśli zdobędzie je Joe Biden zapewnia sobie wygraną o Biały Dom. Demokrata aktualnie ma przewagę 6,8 tys. głosów nad Republikaninem (do podliczenia pozostało niecałe 130 tys. głosów - red.).