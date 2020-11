Wybory w USA. Joe Biden zaczyna prowadzić w Pensylwanii

Po zakończeniu liczenia głosów w 44 stanach Joe Biden ma obecnie 253 głosy elektorskie, a Donald Trump - 213. Przypomnijmy, że by wygrać wybory jeden z kandydatów musiałby zgromadzić co najmniej 270 głosów.

Oczy Amerykanów zwrócone są na wyniki z czterech stanów, które zadecydują o przyszłości USA na najbliższe 4 lata - Arizona, Georgia, Nevada oraz Pensylwania. "Najcenniejszy" region jest ten ostatni. Zwycięzca w tym stanie dostanie 20 głosów elektorskich. Przed godziną czasu polskiego komisja wyborcza z Filadelfii przekazała, że Joe Biden wysunął się na prowadzenie w Pensylwanii - Demokrata ma przewagę 6,8 tys. głosów nad Republikaninem (do podliczenia pozostało niecałe 130 tys. głosów - red.). Jeśli Joe Biden finalnie zdobędzie ten stan, to zostanie 46. prezydentem USA. Do