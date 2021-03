Wybory w Rzeszowie. Ryszard Terlecki krytykuje kandydaturę Marcina Warchoła

Przedterminowe wybory prezydenckie w Rzeszowie są następstwem rezygnacji z funkcji prezydenta miasta Tadeusza Ferenca. Polityk zajmował to stanowisko nieprzerwanie od 2020 roku. I tura głosowania odbędzie się 9 maja . Jednym z kandydatów jest wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

- Po pierwsze ustępujący prezydent nie był z naszego środowiska. To jest zaskakujący alians lewicowego prezydenta. Po drugie od chwili, gdy ta sprawa zaczęła się dziać, gdy okazało się, że prezydent Rzeszowa rezygnuje, nie ukrywaliśmy, że mamy kandydata i to jest znakomita kandydatka i na pewno będziemy ją popierać. Wiec ten falstart nas zaskoczył i trochę zirytował - przyznał w Polskim Radiu Terlecki, potwierdzając poparcie PiS dla kandydatury wojewody podkarpackiej Ewy Leniart.

Podkreślił, że kandydatura Marcina Warchoła "odbierze kandydatce trochę głosów". - To może skutkować tym, że kandydat opozycji wygra i nikt na tym nie zyska, ani Solidarna Polska, ani Zjednoczona Prawica wspólnie, bo to jest walka o ważne, duże miasto - tłumaczył Terlecki.

Spór w Zjednoczonej Prawicy. Terlecki mówi o przyspieszonych wyborach

- Tu rzeczywiście trochę się dzieje, ale sytuacja jest taka, że gdyby nastąpiło - w co nie bardzo wierzę i czego oczywiście nikt nie chce - jakieś pęknięcie, to perspektywą są przyspieszone wybory, a to w tej chwili, w sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie ma najmniejszego sensu - powiedział polityk.