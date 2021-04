Wybory w Rzeszowie przesunięte? Jest gorący komentarz z rządu

Przedterminowe wybory prezydenckie w Rzeszowie miały odbyć się 9 maja. W piątek Główny Inspektor Sanitarny oświadczył jednak, że zaleca, aby wszelkie przedsięwzięcia wyborcze zostały przełożone na drugą dekadę czerwca 2021 r. Z doniesień medialnych wynika, że głosowanie w Rzeszowie odbędzie się dopiero 13 czerwca. - Wiemy doskonale, jaka jest sytuacja. Proszę sobie przypomnieć, co działo się w ubiegłym roku, kiedy wybory prezydenckie zostały przełożone przy znacznie niższych wskaźnikach zachorowań. Dziś mamy wciąż bardzo poważną sytuację - powiedział w programie WP "Newsroom" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Podkreślił, że "już przy ogłaszaniu wyborów była taka deklaracja, że jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na ich zorganizowanie, to może być inny termin". - To nie powinno nikogo zaskakiwać - dodał wiceszef MSZ.

