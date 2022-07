Wybory w Olsztynku. Robert Warkasa zwycięża w I turze

- Do końca bieżącej kadencji pozostało kilkanaście miesięcy. To bardzo krótki okres. Jako burmistrz Olsztynka zamierzam przede wszystkim dokończyć i kontynuować rozpoczęte już działania i inwestycje. Nadchodzący czas wykorzystam także na solidne przygotowanie gminy do obecnej perspektyw unijnej - deklarował w kampanii wyborczej.