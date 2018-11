Wybory w Nowym Sączu. Iwona Mularczyk przegrywa z kontrkandydatem

Jak podaje portal "Twój Sącz", powołując się na nieoficjalne dane, Ludomir Handzel wygrał wybory na prezydenta Nowego Sącza, pokonując Iwonę Mularczyk. Jej kandydaturę wsparł prezydent Andrzej Duda podczas Wszystkich Świętych.

Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciel Koalicji Nowosądeckiej wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. Jak wynika z danych z 52 komisji, Ludomir Handzel zyskał 57,9 proc. głosów . Z kolei Iwona Mularczyk otrzymała 42,1 proc. poparcie. Brakuje jedynie informacji z ostatniej komisji wyborczej.

Ludomir Handzel ogłosił już swoje nieoficjalne zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Nowym Sączu. Z kolei, jak podaje portal "Twój Sącz", w sztabie Iwony Mularczyk "panuje nie najlepsza atmosfera po publikacji sondażowych wyników z dużych miast". To jednak nie wszystko. Poseł Arkadiusz Mularczyk traci zimną krew i z wyrzutem mówi do dziennikarki "Sądeczanina": Dziękujemy pani! - podaje lokalny portal w swojej relacji z wyborów samorządowych.

Warto przypomnieć że ostatnio do Nowego Sącza przyjechał prezydent Andrzej Duda. Prezydent przybył na miejscowy cmentarz komunalny w towarzystwie Arkadiusza i Iwony Mularczyków. W asyście ochrony pojawił się razem z posłem PiS i jego żoną m.in. przed pomnikiem legionistów. Pytany przez dziennikarzy "Sądeczanina", czy w ten sposób zamierza udzielić wsparcia Iwonie Mularczyk przed nadchodzącą drugą turą wyborów, odpowiedział, że chociaż to nieoficjalna wizyta, to "można tak powiedzieć". - Jestem w końcu synem tej ziemi, a pani Iwona Mularczyk i pan poseł są moimi serdecznymi znajomymi od wielu lat - stwierdził.