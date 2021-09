Wybory w Niemczech. Angela Merkel na emeryturze. Co będzie robić?

Wybory w Niemczech. Co będzie robić Angela Merkel na emeryturze?

Angela Merkel odejście z polityki zapowiedziała już jesienią w 2018 r. po serii słabych wyników CDU w wyborach do landtagów. Emeryture, jaką wypłacać będzie jej państwo, wyniesie 15 tys. euro miesięcznie. To wysokie wynagrodzenie, bo średnia emerytura w Niemczech to 1040 euro.