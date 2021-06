Wybory w Meksyku. Do lokalu wyborczego wrzucono odciętą głową

Wybory w Meksyku. Zginęło 91 polityków

Do zdobycia w meksykańskich wyborach jest 500 miejsc w Izbie Deputowanych. Równolegle z głosowaniem do parlamentu odbyły się też wybory regionalne. Wybierano gubernatorów 15 z 30 stanów federalnych oraz blisko 21 tys. lokalnych urzędników i 2 tys. burmistrzów. Uprawnionych do głosowania jest około 93,5 miliona Meksykanów.