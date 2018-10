Wybory samorządowe w Radomiu. Porażka Marzeny Wróbel

PKW opublikowała już wybory do Rady Miasta Radomia. Mandatami podzielą się PiS i Koalicja na Rzecz Zmian. A to oznacza, że próbująca wrócić do polityki Marzena Wróbel odniosła porażkę startując z listy Kukiz'15.

Marzena Wróbel nie dostała się do Rady Miasta Radomia (Agencja Gazeta, Fot: Andrzej Michalik)

Na PiS zagłosowało 37,67 proc. wyborców. Oznacza to, że dla PiS w nowej radzie miasta przypadnie 16 miejsc. Koalicja na Rzecz Zmian otrzymała poparcie 34,44 proc. głosujących i dostanie 11 miejsc w Radzie Miasta Radomia. Na trzecim miejscu znaleźli się Bezpartyjni Radomianie. Poparcie na poziomie 8,7 proc. dało im jeden mandat.

Pozostałym komitetom nie udało się wprowadzić swoich kandydatów do rady miasta. W tej grupie jest Kukiz'15, na który zagłosowało 5,83 proc. wyborców. Jedynką na tej liście w okręgu wyborczym nr 1 w Radomiu była Marzena Wróbel.

W tym samym okręgu z listy Bezpartyjnych Radomian startowała Katarzyna Marzena Wróbel. To budziło obawy byłej posłanki, która uważała, że wyborcy mogą pomylić je i głosować na jej kontrkandydatkę. Ostatecznie Katarzyna Marzena Wróbel otrzymała 0,92 proc. głosów w swoim okręgu.

Sukces Mateusza Kuźmiuka

Zapewne w innym nastroju jest Mateusz Kuźmiuk. Syn polityka PiS Zbigniewa Kuźmiuka startował do rady miasta z ósmego miejsca na liście PiS w okręgu nr 4 w Radomiu. Mateusz Kuźmiuk otrzymał 10,05 proc. wszystkich głosów w swoim okręgu.