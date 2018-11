Wybory samorządowe. Były rzecznik rządu Beaty Szydło bez stanowiska marszałka Małopolski

Były rzecznik rządu Beaty Szydło Rafał Bochenek - mimo wsparcia swojej promotorki - nie zostanie marszałkiem województwa małopolskiego.

Była premier nie dała rady

Jednak działacze PiS i znajomi Bochenka w nieoficjalnych rozmowach z WP przekonywali, iż były rzecznik rządu Beaty Szydło chciałby być marszałkiem jednego z kluczowych województw. - Dla niego byłby to duży polityczny awans, mimo że to nie polityka "centralna", a samorząd. Tyle że to funkcja bardzo prestiżowa i dająca duże wpływy - opowiadali nam nasi rozmówcy. Nie ukrywali jednak, iż Bochenek może być zbyt młody i politycznie niedoświadczony, by objąć to stanowisko.