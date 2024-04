Wybory samorządowe 2024. Pierwsze wyniki już po godzinie 21 w TVN24 i WP

Polacy ruszyli do urn, by wybrać swoich przedstawicieli w samorządach. Do zamknięcia lokali wyborczych obowiązywać będzie cisza wyborcza. Pierwsze sondażowe wyniki poznamy o godz. 21 w Wieczorze Wyborczym na antenie TVN24. Zaprezentujemy je także w programie wyborczym Wirtualnej Polski.