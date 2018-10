Wybory samorządowe 2018. Wygrani i przegrani czekają na oficjalne wyniki

Już niemal wszystko jasne. Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w większej liczbie sejmików, ale w dużych miastach (Warszawa, Poznań, Łódź) triumfowali kandydaci na prezydentów Koalicji Obywatelskiej. Tak wynika z sondażu exit poll, a oficjalne dane PKW zapowiada najwcześniej na wtorek lub środę rano. Urzędnicy zaskakują też tłumaczeniem problemów z dopisywaniem się wyborców do list.

Z pierwszych sondażowych wyników wiemy, że PiS zwyciężyło w sejmikach z poparciem niemal co trzeciego wyborcy. Mimo to partia Jarosława Kaczyńskiego przegrała we wszystkich większych miastach.