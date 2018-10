Wybory samorządowe 2018. Mobilizacja wyborców, tworzą się długie kolejki, aby oddać głos

Brakuje krzeseł i wolnych stolików, wyborcy kreślą krzyżyki podpierając się na parapetach okien, a nawet na ścianach. Chyba wszyscy życzyli sobie wysokiej frekwencji podczas wyborów samorządowych 2018, ale zaczyna zawodzić organizacja. Kolejki to najsłabsza strona tych wyborów.

Problemy z głosowaniem, osób dopisujących się do rejestrów

Wielu wyborców, którzy przyszli do lokalu wyborczego, by oddać głos, zostało odesłanych z kwitkiem. To ludzie, którzy złożyli wniosek o dopisanie się do rejestru wyborców online, przez rządową stronę obywatel.gov.pl.