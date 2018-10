Złożyłeś wniosek o dopisanie do spisu wyborców w systemie ePUAP? Nie zdziw się, jeśli nie będziesz mógł zagłosować

Wielu wyborców, którzy przyszli do lokalu wyborczego, by oddać głos, zostało odesłanych z kwitkiem. To ludzie, którzy złożyli wniosek o dopisanie się do rejestru wyborców online, przez rządową stronę obywatel.gov.pl.

(PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Portal rmf24.pl informuje o napływających z Warszawy, ale także Lublina, Krakowa i innych miast sygnałach, że bardzo dużo osób nie może zagłosować, bo nie zostali dopisani do spisu wyborców.

Problem ma związek z tym, że rządowa strona pozwala złożyć jedynie wniosek o dopisanie się do rejestru. Nie pozwala na załączenie dokumentów, których wymagały poszczególne gminy, by zweryfikować mieszkanie w danym miejscu.

Efekt? Mimo złożenia wniosku o dopisanie do rejestru, wyborcy nie figurują w spisach i nie otrzymali kart do głosowania.

Sytuacja - jak tłumaczy rmf24.pl - spowodowana jest tym, że kodeks wyborczy jest niejednoznaczny. Pozwala dopisać się do rejestru, ale to gminy mają decydować, jak weryfikować taki wniosek. System ePUAP jednak tego nie przewiduje.