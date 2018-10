Wybory samorządowe 2018. Frekwencja 15,62 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze wyniki frekwencji w trwającym głosowaniu. Na godzinę 12.00 karty do głosowania wydano 4,6 mln osób - ogłosił sędzia Wojciech Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej.

Wynika z tego, że podczas wyborów samorządowych 2018 więcej osób zmobilizowało się do głosowania. Podczas poprzednich wyborów ( z 2014 roku) frekwencja na godzinę 12.00 wynosiła 14,59 proc. Tymczasem wielu komentatorów zwraca uwagę na zaangażowanie wyborców. Magdalena Ogórek, publicystka TVP opublikowała zdjęcia długiej kolejki do głosowania.

Trwają wybory samorządowe 2018. Wybranych zostanie 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. PKW podała, że do policji wpłynęło zgłoszeń 416 zdarzeń dotyczących naruszenia przepisów kodeksu wyborczego. 238 zdarzeń dotyczyło wykroczeń związanych z uszkodzeniem lub usuwaniem ogłoszeń wyborczych. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z wyniesieniem kart do głosowania czy po awanturach. Jednak nie ma to wpływu na akcję wyborczą, oceniła PKW.