Niesamowita sytuacja w Krakowie. "Te wyniki nic nie oznaczają"

- Dziękuję wam nie tylko za głosy, ale także za te dwa miesiące ciężkiej kampanii. Za te wszystkie rozmowy na ulicach, na placach, na targach, na kleparzach, na przystankach. Za te wszystkie pomysły programowe. Za słowa krytyki. Za wszystko to, że codziennie to wy dawaliście mi tą gigantyczną energię i ten zapał do pracy - dziękował Miszalski.