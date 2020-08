Wybory prezydenckie uznane za zgodne z prawem. Leszek Miller wskazuje na TSUE

- Andrzej Duda oczywiście będzie prezydentem, ale w Polsce już od pewnego czasu mamy dwa równoległe systemy prawa. Jeden system kwestionuje drugi. To najgorsze, co mogło nas spotkać - powiedział Miller.

Były premier, a obecnie europoseł, zabrał też głos ws. słów Mateusza Morawieckiego . Szef rządu zachęcał po pierwszej turze wyborów prezydenckich, by "tłumnie iść do urn", bo " koronawirus jest w odwrocie ". Kilkanaście dni po tych słowach padają kolejne rekordy nowych zakażeń.

Mateusz Morawiecki mówił "koronawirus jest w odwrocie". Leszek Miller: to było skandaliczne i obrzydliwe

- Zrobiono to z powodów politycznych wiedząc, że wirus jest dalej niebezpieczny. To było skandaliczne i obrzydliwe - powiedział Miller. Jego zdaniem, gdyby premier nie zwrócił się z powyższym apelem do seniorów, zwycięzcą wyborów, z niewielką liczbą głosów, zostałby Rafał Trzaskowski.