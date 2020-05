Wybory prezydenckie. "To nie był dobry weekend dla PiS i Andrzeja Dudy"

Do stolicy Małopolski pojechał z Bieszczad, gdzie spotkał się z leśnikami. Zdjęcia z tego wydarzenia opublikował na Twitterze, co wywołało falę niepochlebnych komentarzy. Zdaniem internautów, że głowa państwa nie przestrzegała obowiązujących zasad bezpieczeństwa, bo nie zachowała odpowiedniego dystansu wobec innych osób i nie nosiła maseczki.

Wybory prezydenckie. Afera z utworem Kazika

W podobnym tonie wypowiadał się w TVN24 prezydencki minister Paweł Mucha. Współpracownik prezydenta powiedział, że "nie może być żadnego usprawiedliwienia dla cenzurowania wolności wypowiedzi artystycznej". - Jeżeli dany przekaz artystyczny nie narusza prawa, a w tym przypadku ewidentnie nie narusza, to chociaż możemy się nie zgadzać, chociaż moglibyśmy uważać za niesłuszne treści zawarte w jakimś utworze muzycznym, to nie powinno to być przedmiotem jakiejkolwiek tego rodzaju ingerencji - wskazywał.

Wybory prezydenckie. Milczenie Pałacu Prezydenckiego

"W kampanii dochodziło do politycznych starć, ale wszystko w ramach kultury politycznej, dobrego obyczaju. Bardzo szanuję panią marszałek. Nie będzie już startowała. Taka jest jej decyzja, taka jest decyzja jej ugrupowania. To, że podziękowałem pani marszałek jest dla mnie czymś oczywistym i zupełnie normalnym" - powiedział Duda.

Przypomnijmy, że w dwóch sondażach, które uwzględniły kandydaturę Trzaskowskiego, polityk Platformy zajął trzecie i drugie miejsce. W piątkowym sondażu dla TVN24, tuż po ogłoszeniu udziału w prezydenckiej rywalizacji otrzymałby 11 procent. W sobotnim badaniu przeprowadzonego przez IBRiS dla onet.pl, urzędujący prezydent mógłby cieszyć się 43,2 proc. poparcia. Oznacza to, że do rozstrzygnięcia walki o prezydenturę potrzebna byłaby druga tura wyborów. Trzaskowski uzyskał w badaniu 16 proc. i zajął drugie miejsce.

Wybory prezydenckie. Mobilizacja w sztabie Dudy

-Tendencja spadkowa prezydenta widoczna jest również w wewnętrznych sondażach. Do niedawna miał nawet ok. 60 proc. poparcia, kilka dni temu między 51 a 54 proc, obecnie jest to ok. 48-49 proc. – mówi nam nasz informator z otoczenia sztabu Andrzeja Dudy.