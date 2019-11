Wybory prezydenckie. Sondaże działają na korzyść Adriana Zandberga. "Gwiazda Roberta Biedronia przygasła"

Polacy bardziej wierzą w sukces Adriana Zandberga niż Roberta Biedronia. Wynika tak nie tylko z głośnego sondażu prezydenckiego pracowni IBRIS dla WP, ale także wewnętrznych badań zlecanych przez partie polityczne w ostatnim czasie.

Zdaniem ankietowanych w sondażu IBRIS dla WP to zdecydowanie ten polityk ma większe szanse w starciu z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich. Uważa tak 41,6 proc. ankietowanych. Tylko 15,6 proc. badanych pokładałoby większe nadzieje w liderze Wiosny Robercie Biedroniu. Aż 42,8 proc. badanych nie potrafiło jednak udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Co na to eksperci?

– Pytanie, czy Włodzimierz Czarzasty zgodzi się, by ktoś nie z jego partii był reprezentantem całej Lewicy w wyborach. Czy SLD, jako największe środowisko, stwierdzi, że to zgodne z jego interesem – zastanawia się w rozmowie z WP dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego.

– To najbardziej błyskotliwa postać z obecnych liderów Lewicy średniego pokolenia – uważa były premier Leszek Miller. Jak przekonuje: – Z dwójki Biedroń-Zandberg to raczej ten drugi ma większe szanse na zdobycie nominacji Lewicy. 4 lata temu był najlepszy - wypadł znakomicie podczas debaty, choć jego partia nie weszła do Sejmu. No i odebrał głosy Zjednoczonej Lewicy, co było jednak pyrrusowym zwycięstwem.