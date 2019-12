WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze sondaż + 2 szymon hołowniaduda andrzej oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Wybory prezydenckie. Sondaż Wirtualnej Polski Czekamy na decyzję Szymona Hołowni w sprawie startu w wyborach prezydenckich. Z sondażu IBRiS dla WP wynika, że przegrałby w II turze z Andrzejem... Rozwiń Tomasz Machała to jest jutro Wirtu … Rozwiń Transkrypcja: Tomasz Machała to jest jutro Wirtualnej Polski i zaczynamy od tematu wyborów Bo Szymon Hołownia jest coraz bliżej decyzji o Star Ze mną Robert feluś zastępca redaktora Dobry wieczór Robercie mamy sondaż ibris to dla nas coś Wynika z niego otóż to Szymon Hołownia człowiek który jeszcze nie zgłosił się do wyborów Pożegnał Mad Procent głosów Czyli możemy powiedzieć że mamy o to Czarnego To co mnie zaskoczyło w nim to jeszcze 24% ludzi którzy nie wiedzą na kogo będą głosować nawet jeżeli hołowni nie będzie w drugiej turze Pokazuje chyba że Andrzej Duda ma z kim Matki przegrać bo Andrzej Duda ma ciągle 48 t Tak to wynika z różnych sondażu i więcej pewnie nie będzie mi Bo to jest jego wierna Natomiast te 23 i 7 to jest torcik Rozklejenia być mi Szymon Hołownia To jest Kandydat który kojarzy się z dużymi miastami i z dobrym wykształceniem wyborców Zamożni wyborcami czy tak jest z tego badania Jest jedna niespodzianka bo owszem miasta Tysięcy jak najbardziej ludzie w Jak najbardziej Mi się podoba ale uwaga miasta do 50 000 ludzi też chętnie głosowały naszym Niż na prezydenta Dudy Bo tam się też Dziękuję ci bardzo czekamy na decyzję Szymona hołowni o Starcie w wyborach słyszymy że ona ma być w ciągu najbliższych kilku tygodni A teraz zaczynamy jutro