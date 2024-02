Wybory prezydenckie. Polacy wskazali faworyta w sondażu

Szymon Hołownia traci

Na marszałka Sejmu Szymona Hołownię (Trzecia Droga), który jeszcze niedawno cieszył się największym zaufaniem Polaków, chce głosować "tylko" 16 proc. badanych. Oznacza to, że lider Polski 2050 nie przeszedłby do drugiej tury wyborów na prezydenta Polski. Tuż za Trzaskowskim uplasował się bowiem były premier Mateusz Morawiecki (25 proc. głosów) i to on według opinii respondentów powalczyłby w dogrywce o fotel prezydenta RP.