Wybory prezydenckie. Andrzej Duda o efektach swojej wizyty w USA

Andrzej Duda o wypadku autobusy w Warszawie

Prezydent ujawnił, że wybierał się właśnie do Radomia.

- Byłem był już jedną nogą w samochodzie, kiedy dostałem wiadomość telefoniczna o wypadku z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ponieważ nie było jeszcze wiadomo, co się stało i zachodziło podejrzenie zamachu terrorystycznego, zostałem poproszony, żebym pozostał na miejscu. Natychmiast skontaktowałem się z ministrem spraw wewnętrznych, ministrem zdrowia oraz komendantem głównym straży pożarnej - relacjonował Andrzej Duda i ocenił, że akcja ratownicza wszystkich służb przebiegła bardzo sprawnie.

Wybory prezydenckie. Andrzej Duda o efektach wizyty w USA

Ale w dalszej części tematem rozmowy była jego wizyta w USA. Andrzej Duda stwierdził, że najważniejsze jest, żeby siły USA wycofywane z Niemiec pozostały w Europie, a skoro tak, to on zaproponował ich relokację do Polski.