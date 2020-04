WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 piotr zgorzelskitłit oprac. Katarzyna Bogdańska 46 min. temu Wybory prezydenckie 2020. "Wygląda na to, że uda się zbudować większość" - Jeżeli 7 maja uda się zgromadzić większość wokół odrzucenia wyborów kopertowych, tej jak to już w publicystyce nazywa się usługi pocztowej,... Rozwiń trybie awaryjnym No właśnie a czy … Rozwiń Transkrypcja: trybie awaryjnym No właśnie a czy w trybie awaryjnym będzie obradował Sejm w najbliższych dniach dzisiaj się rozpoczyna a posiedzenie sejmu będzie trwało do jutra no ale w przyszłym tygodniu same znowu się zbierze i to może być kluczowe w ogóle dla polskiej sceny politycznej sam pan stawia taką tezę zostawiam taką tezę tylko oczywiście nie skaluje tego nie podbijam bębenka uważam że jeżeli 7 maja zgromadzić zbudować większość wokół odrzucenia wyborów kopertowych jak to już w publicystyce nazywa się usługi ale na pewno nie wyborów w sensie rozumienia tego okręgu demokratycznych No to będzie bardzo dobrze jeżeli nie no to będziemy na tam mieli rzeczy ale wiesz że pan to naprawdę że te większość nową większość uda się zbudować wygląda że tak i dzisiaj będę ostatnim który by krytykował pana Jarosława Gowina i jego kolegów z klubu bo nie jest to takie łatwe aby o grono większości rządzącej i zdecydować się na własną drogę to wymaga odwagi i tutaj słowa uznania dla pana Jarosława Gowina przyjaciół politycznych którzy zdecydowali się postawić sprawę jasno to maju nie da się przeprowadzić wyborów demokratycznych które by spełniały p konstytucyjne przymioty Jakie są zapis w ustawie zasadniczej wspomniał panie marszałku pan już nazwisko Jarosława Gowina i mówi o tych słowach uznania też się zastanawiam czy te słowa uznania ze strony polityków opozycji nie będą pocałunkiem śmierci politycznym dla Gowina bo tutaj kilku istotnych przedstawicieli opozycji No chwali pana Jarosława Gowina i widzi go na stanowisku marszałka na przykład Małgorzata kidawa-błońska wywiadzie dla Agnieszki fakt24 powiedziała widziałabym go jako marszałka sejmu PiS próbuję go zastraszyć nie wierzę że da się złamać pod marszałek Tomasz Grodzki mówi wręcz że rozmowy na temat ewentualnego wystawienia kandydatury Jarosława Gowina przez opozycję na marszałka sejmu są prowadzone a Katarzyna lubnauer mówi zamiana marszałek Elżbiety Witek na Gowina byłaby zmianą na takie deklaracje składają polityce opozycyjno To ja się zastanawiam czy Jarosław Gowin dzisiaj jest z jedną nogą już po tej stronie opozycyjnej właśnie albo jest z nią wciągane czy on jest politykiem zjednoczonej prawicy jak on to widzi to są zbyt daleko idące dywagacje i roztropność nakazuje nie poddawania się w tego rodzaju scenariusze polityczne dlatego że będzie tak jak powiedziałem Jeżeli 7 maja okaże się że jest możliwa większość parlamentarna które odrzucili PE głosowanie to wtedy można myśleć o kolejnych krokach I scenariusze jeżeli natomiast nie to po co w ogóle opowiadać jakieś bajki ale lubimy sobie w naszym świecie polityczną medialnym nie płaci Chata kiedy wakacje obserwowałem po wspólnej konferencji pana Jarosława Gowina z prezesem Władysławem kosiniakiem kamyszem w sejmie kilka dni temu niektórzy stwierdzili że być może to jest pierwsza konferencja przyszłego kierownictwa klubu parlamentarnego nowego klubu parlamentarnego koalicja Polska jest formułą otwartą dzięki temu że Polskie Stronnictwo Ludowe 15 Unia europejskich demokratów środowisko konserwatystów Marka Biernackiego przedsiębiorcy Stowarzyszenie przedsiębiorców stworzyli nową formułę otwarcia z warunku Alicja Polska było możliwe osiągnięcie dobrego wyniku w wyborach parlamentarnych ta formuła jest cały czas otwarta my zapraszamy do niej centrowe którym leży na sercu dobro wspólnoty Narodowej jesteśmy przeciwnikami w niedzielę na polski na taki oto sposób jak od wielu lat obóz postsolidarnościowe który się podzielił Mam tutaj na myśli te plemienne wojny między pc po którzy powinni być spadkobiercami idę w istocie są antytezę Solidarności na oczach wszystkich Polaków zagryzają się wzajemnie mam wrażenie że to właśnie ludowcy duży swoje źródło Solidarności philippos tradycji 125 letnich potrafią rozmawiać Chociażby z kolegami z lewicy tutaj muszę powiedzieć że świetnie nam się współpracuje z klubem lewica ale także z innymi ugrupowaniami zażenowaniem Patrzymy jak politycy PiS i pozostają sobie wzajemnie do gardła a jeszcze po drodze panie marszałku Czy pan widział bo Jarosława Gowina w koalicji polskiej formacji pożycie razem z Pawłem Kukizem jakie polskie jako Polskie Stronnictwo Ludowe w środowisku Jarosława Gowina jeśli chodzi o warstwę ideą jest bliskie koalicji Polski dla zarówno jeśli chodzi o stosunek do gospodarki ale także światopogląd Pewnie łatwo by się mogło że tak powiem uplasować po prawej Polski ale ja tego nie przesadzam dzisiaj tak jak pan redaktor mówisz to trochę gdy biologia stosowana takie wróżenie z fusów możemy sobie na to pozwolić ale myślę że niedługo