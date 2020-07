Wybory prezydenckie 2020. Wrocław. Awantura na wiecu Andrzeja Dudy

W efekcie na rynku we Wrocławiu doszło do potężnego zamieszania, a następnie do awantury. Zwolennicy Andrzeja Dudy, którzy pojawili się w tym miejscu, przeszkadzali w manifestacji Strajku Kobiet, zagłuszając przemówienia swoimi okrzykami. Policja podjęła próbę usunięcie tego zgromadzenia, ale sprzeciwiła się temu przemawiająca liderka Strajku Kobiet Marta Lampert. Jest zadaniem to właśnie jej manifestacja jest legalna, a nie wiec obecnego prezydenta. Zapowiedziała wyjaśnienie tej sprawy i skierowanie jej do prokuratury. Zarzuciła jednocześnie policji, że ochrania ona wiec Andrzeja Dudy, a nie manifestacje Strajku Kobiet.