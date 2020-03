Wybory prezydenckie 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz: Koniec tego lansowania

W związku z koronawirusem przedsiębiorcy są w bardzo trudnej sytuacji. Rząd przedstawił tzw. tarczę antykryzysową, czyli projekt o odroczeniu składek ZUS. Gdy propozycje trafiły do prezydenta, Andrzej Duda zwołał spotkanie z premierem, minister rozwoju, prezesem ZUS oraz prezesem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zaproponował, by na okres epidemii składki całkowicie zniesiono. Zapowiedział także, że państwo dopłaci 40 proc. średniego wynagrodzenia w przypadku firm, które utrzymają miejsca pracy.

- Pan prezydent powinien przestać lansować się na koronawirusie. Nie udawajmy teraz, że wszystko co jest proponowane, wynika z inicjatywy pana prezydenta. Takie można mieć wrażenie po ostatnich dniach, że gdyby nie zdanie Andrzeja Dudy, to żadnej ustawy rząd by nie przedstawił, żadnych pomysłów - stwierdził podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz.