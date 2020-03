Wybory prezydenckie 2020 w cieniu koronawirusa. Jakie szanse na Andrzej Duda. Sondaż

Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Kaczyński: nie podstaw do przesunięcia wyborów

Stwierdził także, że najbardziej pokrzywdzony jest obecny prezydent, ponieważ nikt nie ma takiego kontaktu z ludźmi jak on i on przyciąga najwięcej ludzi. - Utracił coś, co jest jego niezwykle mocną stroną. W normalnej sytuacji dziś odbyłby już setki spotkań i z pewnością byłby one bardzo udane - uznał Kaczyński.