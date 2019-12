Tomasz Terlikowski zabrał głos ws. Szymona Hołowni. Pisarz i prezenter poważnie rozważa start w wyborach prezydenckich 2020. Terlikowski przyznał na Facebooku, że prywatnie lubi Hołownię, ale jego zdaniem nie nadaje się on do polityki.

Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia rozważa start. Tomasz Terlikowski zabiera głos

"Każdy, kto wchodzi w politykę, nie tylko polską, wchodzi w głęboki konflikt, i jest to - właśnie z powodu mediów społecznościowych - konflikt plemienny. Jakby tego było mało, jak się wchodzi w politykę, to się wchodzi w nawalankę, i to bardzo ostrą" - napisał publicysta. Jego zdaniem polityka to nie "show biznes, ani tym bardziej fechtunek idei, ale zapasy w błocie".