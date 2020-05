WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze donald tusk + 2 robert biedrońtłit oprac. Katarzyna Bogdańska 1 godzinę temu Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń: Tusk się myli. Kaczyńskiego trzeba pokonać jego własną bronią - Ten cały proces wyborczy przypomina mi metody stosowane przez Łukaszenkę czy Putina i wielu innych w postsowieckich krajach. To jest smutne,... Rozwiń był kiedyś taki dowcip demokracja … Rozwiń Transkrypcja: był kiedyś taki dowcip demokracja na Białorusi tym się różni od europejskiej że tam nigdy nie wiadomo czy i kiedy będą wybory ale zawsze wiadomo kto wygra a w Europie odwrotnie bardzo śmieszne napisał to Donald Tusk słuszna i trafna analiza tego co się dzieje w tej chwili w Polsce Myślę że tak że bardzo przypominająca to oczywiście co dzieje się często tych państwach postsowieckich ja zresztą przez 8 lat byłem obserwatorem wyborów z ramienia Rady Europy i ten cały proces wyborczy przypomina mi właśnie metody stosowane przez Łukasza Inkę Czy Putina Czy w wielu innych właśnie postsowieckich krajach więc no to jest smutne oczywiście bo Polska dzisiaj dryfuje w kierunku raczej Białorusi niż zachodu To skoro Donald Tusk ma taką trzeźwo ocenę sytuacji to może należałoby słuchać i bojkotować to wybory to nie to akurat Donald Tusk nie ma racji Zresztą jak duża część tej totalnej opozycji która upodobała sobie bojkotowanie wszystkiego i tego i koty robię od wielu lat tylko że one nie rzeczywistości ale nie doprowadziły do tego że PiS stracił władzę że pokonaliśmy Kaczyńskiego ja sam uczestniczyłem przecież w wielu protecta chodziłem na czarne marsze i słusznie bo trzeba było chodziłem pod sąd wychodziłem w obronie Konstytucji w obronie demokracji tam pokazaliśmy naszą siłę społeczeństwa i trzeba tą siłę przekłuć teraz na realne na ranną zmianę jeżeli jest światełko w tunelu minimalne to trzeba iść i zagłosować i pokonać się Kaczyńskiego jego własną bronią on próbuje nas ograć No to my jako obywatele i obywatelki graj My go jego bronią i Zagłosuj wypić Może uda nam się wejść do drugiej tury a w drugiej turze Wszystko się może wydarzyć