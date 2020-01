WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 robert biedrońsłupsk wczoraj (15:46) Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń o Oldze Tokarczuk na konwencji Robert Biedroń na konwencji w Słupsku nawiązał do przemówienia noblowskiego Olgi Tokarczuk. - My też czujemy, że ze światem jest coś nie... Rozwiń Partia rządząca już dobrze Że w te … Rozwiń Transkrypcja: Partia rządząca już dobrze Że w tej kadencji nie będzie i tak łatwo jak za poprzednie Jak się nazywa Dlatego dzisiaj Nadchodzi kolejny ważny Momo Na nowy rozdział To jest W którym O której Zdecydujemy o czymś bardzo ważnym Zdecydujemy od Czy będziemy osamotnieni w euro Rządzenie przez politycznych Czy zrobimy właśnie ten krok do I staniemy się nowoczesnym europejski Wielki wybuch Między Cywilizacją Pogardy Zgodność Domy Bo my ludzie Czujemy Co łączy Kogo jesteśmy niezwykle dom My podobnie jak nasza wspaniała noblistka Że coś jest ze światem nie Dlatego dlatego Nie możemy stać gier Nie może już być tak jak było musimy zacząć Wspólne marzenia i oba Musimy to powie Mamy wspólne marzenia i obawy Mamy nadzieję i I właśnie dlatego Dlatego podjąłem Zje Najważniejsza decyzja w moim Chciałbym wam powiedzieć I niech brzmi Jasno i wyraźnie Jestem do to