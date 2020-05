WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze robert biedroń + 2 tłitkaczyński jarosław oprac. Katarzyna Bogdańska 1 godzinę temu Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń o Kaczyńskim: "Jesteś szulerem" - Nikt nie wie, to jest jakiś absurd kompletny - mówił w programie "Tłit" kandydat na prezydenta Robert Biedroń o dacie wyborów. - Można... Rozwiń czy panie kogo kandydat w tych wyb … Rozwiń Transkrypcja: czy panie kogo kandydat w tych wyborach wie kiedy te wybory będą nie pewnie pan jako dziennikarz też nie wie nikt z nas nie wie i to jest jakiś absurd kompletny No tak jak pan cytował oczywiście podobna sytuacja do Białorusi Chociaż tam już od dawna wiedzą kiedy będą wybory i kiedy Łukaszenka te wybory przeprowadzi ważne jest żebyśmy zachowali czujność można z tego śmiać ale to jest poważna sprawa to jest sytuacja wybory są papierkiem lakmusowym demokracji Jeżeli tak wygląda proces wyborczy jeżeli Sasin zastępuje PKW jeżeli władza na kilka dni przed planowanym i wyborami próbuje wprowadzać niedemokratyczne zmiany to my jako opozycja powinniśmy być bardziej jeszcze czujni Tym bardziej zmobilizowała to żeby tą władzę jak najszybciej odsunąć a nie obrażać się No przecież Proszę zobaczyć jaka jest sytuacja jest część opozycji która mówi bojkotujemy nie uczestniczymy w tym my sobie rączek walką z Kaczyńskim Pokaż myjacy My tu jesteśmy wrażliwi i Zejdź mi z pola walki Kaczyńskiemu A to trzeba jej się pić to trzeba stanąć na przeciwko Kaczyńskiego patrzeć mu prosto w oczy i powiedzieć pokonam cię Może po prostu propozycja mąż opozycja bez względu na to która nie ma po prostu takich fighterów jak chociażby Jacek bierze na siebie całość obowiązków wyborczego i mówi tak zrobię to doprowadza to do finału ja biorę na siebie odpowiedzialność za tą część opozycji która chce iść w wyborach która chce mobilizować ludzi która bierze Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy I nie poddaje się i trzeba coś Sasina pokonać jego własną bronią doszukać to my oszukamy ciebie i wbrew temu tego o czym marzycie pójdziemy Iza głosujemy w tych wyborach i pokonamy i ciebie i Kaczyńskiego i Dudę Mówi pan że szukać czy Jacek Sasin bierze udział w procederze przestępczym przez w ogóle w przestępstwie ja nie biorąc udział w przestępstwie od wielu lat w łącznie z Duda Duda popełnił co najmniej 12 grzechów konstytucyjnych i popełnia je przez wszystkie lata bycia prezydentem zdeptał konstytucję nie masz moralnego prawa powoływać się na Konstytucję bo po prostu gardził tą konstytucją on ją podważał na każdym kroku jeśli chodzi o podejście do sądownictwa do wyroków do do całego systemu funkcjonowania państwa już nie wspomnę nawet o tym bo to nie robił żaden konserwatywny Czy prawicowy prezydent łącznie też z innymi że przecież tej konstytucji umówiliśmy się że będziemy wspierali prawo do mieszkania że będziemy tworzyli warunki do tego żeby każdy miał system systemu zdrowia że każdy będzie miał dobrą edukację że będziemy mieli dobre powietrze oni to wszystko zostawili bo mówili ciągle ludziom zmień pracę weź kredyt się nie sprawdziło i dlatego dzisiaj też wygrywają populiści dlatego taki Kaczyński dobrze sobie radzi bo ci próbuje ścina obiecywali ludziom oczywiście nie Dowieźli mówi Paweł perliński żona dobrze radzi ale nie we wszystkim chyba sobie dobrze radzą bo dzisiaj na chwilę temu Paweł Kukiz na Facebooku opisał Takie przykłady jak to sam nazwał żenującej zmasowane i paniczny pisowskiej akcji korupcyjna politycznej tata przykłady kto do kogo dzwonił co składał chociażby Agnieszka ścigaj jeden z posłów zapytał ją Czego by oczekiwała w zamian za głosowanie zgodne z wolą Jarosława Kaczyńskiego 2 takie kupcia nie politycznego pana też ludzie Kaczyńskiego się odzywali nie wiem panie redaktorze ponieważ środowisko lewicy jest jedynym środowiskiem do którego Kaczyński nigdy nie może zapukać żeby nigdy nie zdradzimy demokracji nie zdradzimy Konstytucji nie zdradzimy Polski Proszę zobaczyć oni wszyscy między sobą się wymieniają ja nie czy Gowin to jest już w Platformie Czy w pisie jeszcze czy zmienił ja już się pogubiłem a Giertych to jest w LPS w PKO Czy jest w ogóle a okej to widziałem że tam gdzieś chyba z Tuskiem się jest patron obywatelską a to się spotyka ostatnio z budką i z kosiniakiem to oni wszyscy się mieszają między sobą Tam jest łatwo łowić Kaczyńskiemu bo jeśli chodzi o się do państwa Podejście do prywatyzacji służby zdrowia podejście do praw kobiet podejście do świeckości państwa bo oni wszyscy mają tak tak tak samo klękanie Przed biskupami szpitale zamykali szkoły Ja mi się niczym między sobą nie różnią więc głowy dla Kaczyńskiego są idealne I u Kukiza i psl-u IV bo wszędzie o sobie nawet nowoczesnej łowi przecież