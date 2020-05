WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

oprac. Katarzyna Bogdańska 35 min. temu Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń o decyzji Kwaśniewskiego: "Szkoda, bo jestem jego kandydatem" Marek Kacprzak w programie "Tłit" przypomniał, że Aleksander Kwaśniewski jest jednym z tych, którzy namawiają do bojkotowania wyborów prezydenckich... Rozwiń A w takim razie za Dzwonił pan do … Rozwiń Transkrypcja: A w takim razie za Dzwonił pan do Aleksandra Kwaśniewskiego żeby go przekonać żeby nie boi kotowatych wyboru bo on też jest na tej liście który mówi że nie zagłosuję czyli na pana Tarzan ze swojego głosu nie odda No właśnie szkoda bo jego kandydatem na konferencję mówię i bardzo mi kibicuje i Zresztą z jego z jego namowy też między innymi startuje w tych wyborach ale on ma inny Dylemat jak pani odpowiedź A więc nie ma za bardzo jak zagłosować na to mówi uważam że No tak ale my możemy żartować ale Aleksander Kwaśniewski podpisał się pod tym pod tym oświadczeniem byłych prezydentów i to bez względu na to czy jest w Szwajcarii czy gdziekolwiek pokazuje światu nie Nie będę głosował między innymi Robert Biedroń nie dostanie mojego głosu ja jestem w Polsce i bliskie mi sprawy tych wyborów i uważam że jeżeli mamy szansę pokonać Kaczyńskiego to trzeba to zrobić No nie rozumiem co przyniesie mi Kaczyński nie startuje z tych wyborach tego co a Kto startuje Panie redaktorze Przepraszam ale z tego co wiem to Andrzej Duda naprawdę Wydaje mi się że jednak mimo wszystko to jest Kaczyński bo wygrana to jest wygrana Kaczyńskiego to Kaczyński decyduje o tym wszystkim to Kaczyński próbuję wepchnąć kolanem tego nieudolnego prezydenta Dudę to wszystko raczej to są pomysły chyba nikt nie ma wątpliwości co w tej kwestii Wiesz Andrzej Duda był wiernym panem w jednym słowem swojego pana Jarosława Kaczyńskiego przez wszystkie ostatnie wpisywał wszystko co mu Kaczyński potykał pod nos jak Kaczyńskiego wzywał to on jak chłopiec w krótkich spodenkach spędził tam na Nowogrodzką czy na Żoliborz Core nie zdawał sprawozdania Zresztą jak wszyscy premierzy pisowscy czy pani czy odkrycie towarzyskie pani przyłębska z trybunału konstytucyjnego będzie kolejny pierwszy prezes sądu najwyższego który będzie robił podobne rzeczy no tak wyglądała Polska przez ostatnie lata Jeżeli oni nas odgrywali dzisiaj my musimy skorzystać być może z ostatniej szansy żeby obrać Kaczyńskiego i Duda tylko patrząc na najnowsze sondaże za panem już jest tylko Bodajże chyba kandydat Bosak jak on chce pokonać Kaczyńskiego kiedy w sondażach ciągle nie przyrasta tego poparcia ale proszę pamiętać że te sondaże się ciągle zmieniają jestem w różnej kolejności tak samo jak inni kandydaci proszę proszę po prostu apeluje o to żebyśmy się zmobilizować i i żeby lektoraty się policzyły lewicowe lektorat w ostatnich wyborach to było 2 i pół 1000000 głosów to około 11% poparcia i trzeba przełożyć dzisiaj na wybory prezydenckie jeżeli będzie takie poparcie jeżeli będziemy zwiększa Lite poparcie to w drugiej był że jesteśmy w stanie pokonać nudę Teraz albo nigdy Ja jestem jedynym kandydatem który żaden inny kandydat po wszyscy i nie chowają głowę w piasek nie powie panu o rozdziale państwa od kościoła realnie o równouprawnieniu kobiet o kwestiach związanych z oni wszyscy są konserwatywni wszyscy pozostali bardziej lub mniej kościół covid i chleba w końcu zrobić odważny krok do przodu