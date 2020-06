Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski ze wsparciem z Brukseli. Donald Tusk zabrał głos

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski ze wsparciem Donalda Tuska

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski zbierze podpisy z pomocą PiS?

- Jeśli ten kandydat na kandydata, tzw. dubler, jak to o nim mówią niektórzy, będzie miał problemy, to my jesteśmy do dyspozycji, jakby trzeba było pomóc. Numery telefonów do nas mają, więc jeśli trzeba będzie pomóc w zebraniu podpisów, to stawiamy się do dyspozycji - powiedział Krzysztof Sobolewski.