Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski o obronności. Padło nazwisko Lecha Kaczyńskiego

- Dziś najważniejsze jest to, by prezydent był niezależny. By potrafił się wznieść ponad swoje otoczenie polityczne. By był silny w trudnych czasach i umiał podejmować decyzje, pobudzać rząd do działania i patrzeć władzy na ręce - mówi Rafał Trzaskowski w Wywiadzie dla "Super Expressu".