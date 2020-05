Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski o Andrzeju Dudzie: "Prezydent Białej Flagi"

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski krytykuje Andrzeja Dudę

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski w rozmowie z Wojciechem Mannem

Rozmowa rozpoczęła się jednak od #hot16challenge2, do którego Mann nominował właśnie kandydata na prezydenta z ramienia PO. - Ja nie śpiewam, ojciec by mi tego nie wybaczył - mówił Rafał Trzaskowski. W ramach odpowiedzi na wyzwanie polityk przygotował specjalną listę przebojów. - Cieszę się, że będziemy mogli na jej temat porozmawiać - podkreślił Trzaskowski.

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski do Wojciecha Manna: Trójka żyje dzięki wam

Całe spotkanie trwało około 30 minut. Trzaskowski i Mann wymieniali się poglądami na temat danych gatunków muzycznych. Padały też różne anegdoty związane z konkretnymi kawałkami. Jedna z nich dotyczyła Zbigniewa Wodeckiego i jego utworu "Zacznij od Bacha". Prezydent Warszawy wspominał spotkanie z piosenkarzem w siedzibie Polskiego Radia. - był bardzo zestresowany tym, że będzie musiał dostosować się do zaleceń mojego taty. Tata chciał, by ten kawałek był zagrany o pół tonu wyżej. Później puścił to Zbigniewowi Wodeckiemu już w wersji na orkiestrę a ten zadumał się i zapytał: "Ja to napisałem?" - wspominał Rafał Trzaskowski.