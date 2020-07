Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski na debacie w Lesznie. Dziennikarze WP są na miejscu

"Arena prezydencka" - bo tak nazwano debatę w Lesznie - ma wystartować o 20:30. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski o udział w niej zaapelował do Andrzeja Dudy. Oświadczył też, że nie przyjmie zaproszenia do debaty TVP w Końskich. To wydarzenie ma z kolei odbyć się o 21:00.