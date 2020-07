Wybory 2020. Rafał Trzaskowski nie weźmie udziału w debacie TVP. Zapowiada "Arenę Prezydencką"

- Uważam, że trzy największe telewizje powinny się dogadać w sprawie debaty i zaprosić do niej inne media. Mam dla pana prezydenta dobrą wiadomość - jutro o godz. 20.30 organizujemy debatę prezydencką w Lesznie i zapraszam pana prezydenta serdecznie - przekazał na briefingu w niedzielę Trzaskowski.

Kandydat opozycji dodał, że organizowana przez niego debata będzie nazywała się "Areną Prezydencką". - Zaprosimy dziennikarzy od lewa do prawa i będę tam odpowiadał na pytania. Niestety, pan prezydent bardzo rzadko odpowiada na pytania, w Końskich zamiast debaty szykuje się jego wiec, więc od razu mówię, że ja w takim wiecu nie będę brał udziału - oświadczył prezydent Warszawy .

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski organizuje własną debatę prezydencką

Rafał Trzaskowski podkreślił, że "był już w TVP i dobrze wie, jakie pytania chce zadawać prezes Kurski". - Warto jest spotkać się w otwartej formule i być może wtedy można by zapytać pana prezydenta o jego obietnice - stwierdził polityk na konferencji.

- Oczekuję, tak samo, jak większość Polek i Polaków prawdziwej debaty. Jestem gotów na niemal każdy format, poza tym, jakiego życzą sobie i jaki przygotowują Jarosław Kaczyński i Jacek Kurski - przekonywał Trzaskowski, apelując do Andrzeja Dudy o udział w organizowanej przez niego "Arenie Prezydenckiej".

"Zapraszamy do prawdziwej debaty wszystkie redakcje. Od prawa do lewa. Czas na prawdziwe i trudne pytania! Koniec ustawek w TVP. Niech sobie zostaną ze swoim wiecem. Wszyscy wiemy jak jest. Wszyscy widzimy jak wygląda TVP. Zapraszamy do Leszna!" - napisał na Twitterze poseł PO.