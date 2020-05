Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski kandydatem? "Nie wszystkim w PO podoba się ten pomysł"

Wśród senatorów jest pewien sceptycyzm wobec Trzaskowskiego: zdaniem większości, to marszałek Tomasz Grodzki albo europoseł Radosław Sikorski powinni zastąpić Małgorzatę Kidawę-Błońską i wystartować w wyborach prezydenckich. Taka też sugestia pada następnego dnia z ust jednego z senatorów PO, Marcina Bosackiego, w TVN24.

Senatorowie PO nie mają większego wpływu na decyzje najważniejszych osób z zarządu partii, a ten najprawdopodobniej zdecyduje – już w piątek – że to Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy na prezydenta Polski.

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski pod ostrzałem

Jednym z nich jest Deklaracja LGBT+, którą podpisał swego czasu włodarz Warszawy. Trzaskowski wielokrotnie uczestniczył także w Paradach Równości w Warszawie. I mimo że polityk ten od zawsze prezentował dość liberalne – wielu powie, że po prostu normalne – poglądy, to PiS wypomina mu to do dzisiaj.