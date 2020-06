Wybory prezydenckie 2020. PKW o frekwencji. "W normalnych czasach byłaby rekordowa"

Magdalena Pietrzak była gościem w Polsat News. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego była pytana o organizację wyborów prezydenckich 2020, które zaplanowano na niedzielę. Głosowanie będzie odbywać się w reżimie sanitarnym z powodu pandemii koronawirusa. Pietrzak zwróciła uwagę wyborców, by zabrali do lokali wyborczych własne długopisy i rękawiczki. Zaapelowała również o głosowanie jak najwcześniej, by uniknąć kolejek.