Wybory prezydenckie 2020. PiS ma nowy plan. Jacek Sasin zdradza szczegóły

Na pytanie, co jeśli Senat zamrozi zmiany w Kodeksie Wyborczym, Sasin stwierdził, że nie będzie problemów z wprowadzeniem nowego systemu. - My już prowadzimy prace nad zorganizowaniem systemu głosowania korespondencyjnego i będziemy gotowi na to, żeby rozszerzyć to również na pozostałe osoby - mówił wicepremier.