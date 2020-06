Wybory prezydenckie 2020. Piotr Mueller o szansach Andrzeja Dudy: Czeka nas intensywna kampania

KPRM opublikowała uchwałę PKW ws. wyborów prezydenckich. Piotr Mueller podkreślił, że termin wyborów jest teraz zależny od tempa prac Senatu. Rzecznik rządu mówił też o szansach Andrzeja Dudy.

Piotr Mueller był gościem programu "Kwadrans Polityczny" w TVP. Rzecznik rządu pytany był m.in. o apel Rzecznika Praw Dziecka ws. ocen końcowych. Mikołaj Pawlak zwrócił się do nauczycieli, by podnieśli uczniom wszystkie oceny o stopień w górę, co zapewniłoby im promocję do wyższych klas.

- Takich możliwości nie ma. Nie wiem, czy takie rozwiązanie byłoby dobre. Wprowadziliśmy konsultacje od 6 czerwca i to powinno wystarczyć do promocji do dalszej klasy - odpowiedział Piotr Mueller. Polityk podkreślał też rolę, jaką w dobie epidemii koronawirusa odegrało zdalne nauczanie. - To był trudny okres, ale też okres sprawdzenia elastyczności nauczania i pracy samych nauczycieli - mówił.

Wybory prezydenckie 2020. Rzecznik rządu o dacie wyborów

Podczas programu padały też pytania o wybory prezydenckie. - Chcemy, by wybory odbyły się 28 czerwca. Nie możemy dopuścić do próżni politycznej po 6 sierpnia - zaznaczył Piotr Mueller.

Zobacz także: Wybory prezydenckie 2020. Beata Kempa o Tomaszu Grodzkim: nie dorósł do swojej funkcji

Wybory prezydenckie 2020. Piotr Mueller o uchwale PKW

Rzecznik rządu odniósł się też do prób przesunięcia wyborów na termin sierpniowy, co byłoby zgodne ze zdaniem prof. Ewy Łętowskiej, która uważa, że wybory powinny odbyć się po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy. - Myślę, że to budowanie pewnego oczekiwania i rzekomej pozycji marszałka Senatu. Dziwię się, że sędzia Łętowska przekazała taką interpretację. Nie ma ono urzeczywistnienia w konstytucji - dodał Piotr Mueller.

Polityk był też pytany o uchwałę PKW ws. wyborów prezydenckich. - Ona została dziś opublikowana. Pamiętajmy, że to pierwsza taka uchwała wydana przez PKW i musiała być poprzedzona odpowiednimi analizami prawnymi - zaznaczył.

Mueller przypomniał, że od publikacji uchwały PKW marszałek Elżbieta Witek ma 14 dni na ogłoszenie nowego terminu wyborów prezydenckich. - Żeby uniknąć pewnego sporu prawnego dobrze byłoby, gdyby Senat przyspieszył z pracami nad nową ustawą ws. wyborów. Wtedy marszałek Witek będzie miała jasną sytuację - podkreślił.

Wybory 2020. Piotr Mueller o szansach Andrzeja Dudy

Rzecznik rządu mówił też o kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. - Szykujemy się na bardzo intensywną kampanię. Widać, że wynik Rafała Trzaskowskiego jest znacznie wyższy niż wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - zaznaczył Piotr Mueller. - Ja myślę, że trzy ostatnie miesiące pokazały, że wszystko może się bardzo szybko zmienić. Uważam, że warto walczyć o zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej turze - dodał.

Rzecznik rządu odniósł się też do postulatu Rafała Trzaskowskiego ws. inwestycji w CPK i przekopu Mierzei Wiślanej. - To znaczna oś sporu pomiędzy kandydatem KO a Andrzejem Dudą. Od tego wziął się fundusz odbudowy Europy, przeciwko któremu najwidoczniej jest Rafał Trzaskowski. Te inwestycje są potrzebne, by odbudować i wzmocnić gospodarkę - podkreślił Piotr Mueller.