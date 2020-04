WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory prezydenckie 2020. Ostre słowa o Łukaszu Szumowskim - Ja straciłem zaufanie do pana Szumowskiego, który z taką lekkością powiedział, że szczyt epidemii przesuwa na jesień. To znaczy, że szczyt... Rozwiń A jak z tym wszystkim Pana zdaniem … Rozwiń Transkrypcja: A jak z tym wszystkim Pana zdaniem zachował się po nie marszałku minister zdrowia Łukasz Szumowski bo ma w przyszłym tygodniu wydać ostateczne rekomendacje dotyczące wyborów co to będą za rekomendacje Pana zdaniem ja straciłem zaufanie szumowskiego Który z taką dosyć na lekkością z taką dezynwoltura powiedział że szczyt epidemii przesuwa na jest znaczy co to szczyt epidemii to można tak jak suwak logarytmiczny po prostu wziąć w palce i przesunąć na jesień dzisiaj trzeba mówić poważnie o tym że najprawdopodobniej jesienią będzie można się nią Początek września koniec sierpnia przeprowadzić wybory prezydenckie dlatego że wtedy będzie najmniejsze niebezpieczeństwo działania koronawirusy a oraz Szumowski Zaangażował się chyba w bezpośredni sposób w kampanii pana prezydenta występujące w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy ja nie wiem czy zrobił to jako lekarz jako polityk jako minister Władysław kosiniak-kamysz też jest lekarzem zastanawiam się jak na to patrzą prezes PSL Władysław kosiniak-kamysz jest lekarzem i dlatego też on dzisiaj mówi że wybory w maju bardzo niebezpieczny dziwię się że inni lekarze politycy nie są w stanie przedłożyć etyki lekarskiej swojego własnego sumienia ponad wolę polityczną my ciszej wybory w maju są niebezpieczne dla Polaków pokazały to przykłady bawarskie i proszę sięgnąć do badań które wskazują na to że po 15 w Bawarii nastąpił bardzo duży wzrost zachorowań naprawdę dzisiaj wybory prezydenckie nie są polską racją stanu świat się nie zawali Polska się nie zawali jak pan prezydent Andrzej jeszcze o kilka tygodni dłużej będzie zasiadał w Pałacu ale może Prawo i Sprawiedliwość nie wierzę że za kilka miesięcy Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie a to już jest zupełnie co innego teraz z w strategii politycznych i oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości do pchnięcie kolanem prezydenta o kiepskim mandacie łatwym do podważenia z punktu widzenia pana prezesa Kaczyńskiego jest bardzo bardzo korzystne ponieważ panu Kaczyńskiemu nie jest potrzebny prezydent mocny tylko jest prezydent który ma łatwy do podważenia mandat To jest zupełnie inna sprawa i teraz pani otwiera pan jakby kolejny rozdział do dyskusji i to dyskusji na kilka godzin