Wybory prezydenckie 2020. Narada opozycji i wspólna konkluzja: nie ma zgody na wybory 10 maja

We wtorkowym spotkaniu, oprócz lidera PO, wzięli udział przedstawiciele Koalicji Polskiej ( PSL - Kukiz'15 ) i Lewicy . Politycy rozmawiali przede wszystkim o koordynacji ugrupowań opozycyjnych w Senacie. Obecny na naradach był także marszałek Izby wyższej prof. Tomasz Grodzki.

- Rozmowa dotyczyła poprawek do dziurawej tarczy antykryzysowej, jakie zostaną zgłoszone w Senacie, a także zmian w Kodeksie wyborczym, zakładających wprowadzenie głosowania korespondencyjnego - powiedział Jan Grabiec. Rzecznik PO dodał, że "była zgoda wszystkich uczestników spotkania, że tych przepisów w tym kształcie nie można przyjąć".

Opozycyjne partie są także zgodne: wybory prezydenckie 10 maja są niemożliwe do przeprowadzenia. - One powinny być powszechne i bezpośrednie, a te standardy są w tych zmianach naruszone. Nie będzie zgody na te zmiany, a bez Senatu tych zmian przed wyborami w praktyce się nie da wprowadzić - wyjaśniał stanowisko senackiej większości Grabiec.

Polityk PO dodał, że Senat będzie robił wszystko, aby zablokować wybory prezydenckie - i w tej kwestii PO liczy na Jarosława Gowina i jego ugrupowanie.

- Jeżeli rzeczywiście (Porozumienie - red.) nie chcą, by te wybory się odbyły, to głosowanie sejmowe będzie dla nich ważnym testem. Jeżeli Gowin będzie konsekwentny, to te wybory się po prostu nie odbędą - dodał rzecznik PO.