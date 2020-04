Wybory prezydenckie 2020. Leszek Miller zbojkotuje wybory. "Uczestnicząc w nich, legitymizujemy jawne bezprawie i szwindel"

Wybory 2020. Leszek Miller: "Nie chcę brać udziału w tej farsie"

- Jeżeli zamiast urny wyborczej oferuje mi się skrzynkę pocztową, to ja nie chcę brać udziału w tej farsie i namawiać nikogo, by brał w tym udział - podkreślił Leszek Miller. Polityk dodał, że w jego opinii Andrzej Duda wygra "pseudowybory" i zostanie "osadzony" w pałacu prezydenckim.

Były premier tłumaczył, że są to wybory zmanipulowane przez Prawo i Sprawiedliwość , a ich celem jest wygrana Andrzeja Dudy. - To będzie głosowanie, gdzie kandydat ma zapewnione zwycięstwo. I to przy użyciu każdej metody, w tym również takich technik liczenia głosów, które mu pomogą, jak trzeba będzie. Mam świadomość, że po poważne zarzuty. To, że Polska nie jest państwem praworządnym, jest chyba oczywiste. Po wygranej Andrzeja Dudy Polska będzie nie tylko państwem niepraworządnym ale też niedemokratycznym - tłumaczył Miller.

Wybory prezydenckie 2020. Leszek Miller: "Uczestnicząc w wyborach, legitymizujemy jawny szwindel"

Europoseł podkreślił przy tym, że nie zmienia to położenia Polski w krajach UE. Były premier przypomniał, że państwa członkowskiego nie można wyrzucić ze struktur UE. - Może to nastąpić tylko na wniosek rządu danego państwa, które chce odejść z Unii Europejskiej - dodał.

Wybory prezydenckie 2020. Leszek Miller o porozumieniu z Jarosławem Gowinem

Europoseł pytany był też o opinii ws. możliwego porozumienia między opozycją a Porozumieniem Jarosława Gowina. Chodzi konkretnie o pomysł zastąpienia marszałek Elżbiety Witek właśnie liderem Porozumienia. - Gdyby to się okazało możliwe, to to jest pomysł bardzo racjonalny i zbawienny dla demokracji w Polsce, bo to by oznaczało, że PiS traci większość - podkreślił Leszek Miller.