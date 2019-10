Wybory prezydenckie 2020. Leszek Miller komplementuje Donalda Tuska

- Niezmiennie to powtarzam: najlepszym kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich będzie Donald Tusk - stwierdził Leszek Miller. Były premier przyznał, że tylko Tusk "może wygrać potencjalną debatę z Andrzejem Dudą przed drugą turą".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Leszek Miller (były szef SLD) oraz Donald Tusk (Przewodniczący Rady Europejskiej) - zdj. arch. (PAP, Fot: Jacek Turczyk)

- To, że opozycja w pierwszej turze wystawi wspólnego kandydata, należy włożyć między bajki. To co proponuje Władysław Kosiniak-Kamysz (prawybory - przyp. red.) jest mało prawdopodobne i nierealne - mówił w "Poranku TOK FM" Leszek Miller.

Były premier kolejny raz przyznał, że największe szanse w starciu z urzędującym prezydentem ma Tusk. - On może przegrywa teraz w sondażach, ale przecież nie prowadzi w kampanii. Tusk świetnie potrafi poruszać się w kampanii, ma szlif polityka na poziomie międzynarodowym. Dodatkowo nie stracił nic ze zdolności uwodzenia wyborców - przyznał Leszek Miller.

- Tusk wysłał jasny sygnał: nie narzucam się, ale jestem do dyspozycji. To bardzo dojrzałe zachowanie, on spokojnie poczeka - dodał były premier.

Szum wokół edukacji seksualnej. Jarosław Gowin o Anji Rubik: mam inne autorytety

Europoseł Koalicji Europejskiej mówił także o potencjalnym lewicowym kandydacie na prezydenta. - Murowanym kandydatem jest Robert Biedroń. Lider Wiosny cieszy się wielką popularnością. Żadna kobieta Lewicy nie zbliża się do jego wyniku - a wybory prezydenckie to nie konkurs piękności, tylko twarde dane - stwierdził Leszek Miller.

Były przewodniczący SLD odniósł się także do możliwej likwidacji Sojuszu. - Wygląda na to, szczególnie po wypowiedziach Włodzimierza Czarzastego, że SLD zostanie rozwiązane i powołana zostanie nowa partia. Ja do tego ugrupowania mam stosunek sentymentalny a to nie jest zbyt dobry doradca w polityce - przyznał Leszek Miller.

Były premier dodał, że "decyzja o zakończeniu działalności partii nie jest łatwa". - Trzeba zorganizować kongres, przeprowadzić referendum. Pozostaje jeszcze kwestia subwencji - wyliczał legendarny przewodniczący SLD. - Teraz mamy okres karnawału i świętowanie sukcesu, każdemu to się należy. Ale potem przychodzi proza życia i trzeba się zastanowić, co uda się zrealizować - dodał Miller.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl