Wybory prezydenckie 2020. Leszek Miller komplementuje Adriana Zandberga

- Nie będę tego ukrywał, że po rezygnacji Donalda Tuska moje zainteresowanie wyborami prezydenckimi osłabło - przyznał Leszek Miller. Były premier nie szczędził także komplementów wobec Adriana Zandberga. - To najbardziej błyskotliwa postać z obecnych liderów Lewicy średniego pokolenia - przyznał europoseł.



Leszek Miller w rozmowie z TVN24 był pytany o to, kto będzie lepszym kandydatem ugrupowań lewicowych na prezydenta. - Z dwójki Biedroń-Zandberg to raczej ten drugi ma większe szanse na zdobycie nominacji Lewicy. 4 lata temu był najlepszy - wypadł znakomicie podczas debaty, choć jego partia nie weszła do Sejmu. No i odebrał głosy Zjednoczonej Lewicy, co było jednak pyrrusowym zwycięstwem - wyznał były premier.