Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 Leszek Millerdonald tusktłit Natalia Durman 2 godziny temu Wybory prezydenckie 2020. Leszek Miller: jeśli Tusk nie wystartuje, zwycięstwo Dudy w I turze jest możliwe - Jeśli Donald Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich, a uważam, że to jedyny polityk, który ma szanse wygrać z Andrzejem Dudą, to... Rozwiń Skąd to przekonanie Pana zdaniem n … Rozwiń Transkrypcja: Skąd to przekonanie Pana zdaniem na opozycji że na pewno będzie druga tura wyborów Jak się zakłada Roma Jest przez Co więcej Jeżeli Donald Tusk Nie A ja uważam że Jedyny polski polityk który ma wszelkie kwalifik I na użytek polityki wewnętrznej i na użytek polityki międzynarodowej Jedyny polski polityk który ma szansę Z Andrzejem Otóż jeżeli Donald Tusk nie wystąpi Wyborach To zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej turze jest To dlaczego w takim razie Jak trochę chamlety zuje chcę Nie chcę Będzie nie będzie Bo dla niego to jest bardzo poważna decyzja On musi ważyć Wszystkie okoliczności a także ishan Bo to jest polityk który na pewno chciałbym wygrać jeżeli już wyspę Ale też pewnie ma gdzie Tyle głowy Zasadnicza Bonprix Na pewnie swoich doradców swoją rodzinę która mówi mu Donald Tyle osiągnął Daj spokój masz nie Ale myśląc o sobie Donald Tusk nie zabije trochę Bo to pokazuje tak naprawdę Że Schetyna w ogóle się tej platformie nie liczy bo Wszyscy czekają na to co zrobi No w wyborach prezydenckich oczywiście no Ale przyznam pan że no ale mówię No dobrze Dostaną do prawyborów chyba że Donald Tusk się zdecyduje to ja usnę A ty no to pokazuje ja bym ja bym od razu jak ja bym odradzał pani kidawy-błońskiej takie Dlatego że to oznacza już nie ona nie jest dostatecznie The terminal Otóż ja jestem przekonany że jeżeli ktoś się decyduje Wysłać Mogę uczestniczyć w kampanii To musi być wewnętrznie zdeterminowany do tego i nie może stawiać znaku za Więc Taka odpowiedź Mogę ale muszę poczekać Co chcę zrobić Donald To jest dobra do rozważanie w małych Ale nie rozumiem No ale przecież wiem jaka jest sytuacja w Platformie Obywatelskiej Donald Tusk jest dalej tym na Kto Trudno porównywać z jakimkolwiek innym nazwy Express Elbląg Pani ma pan wrażenie że kosiniak-kamysz zaczyna się zachowywać Bardzo podobnie Właściwie to chcę Ale tak naprawdę to nie wiem czy czy czy powinienem jest tak asekuracja No takie dodawanie do zrozumienia No ja się Cham Ja Nie gram w tej gry zawsze telefon Ale to jest dobre narodziny Spotkania ale jeżeli się występuje w Walczy o jeden z najważniejszych Urzędów w Polsce To trzeba stwarzać wrażenie bardzo zdecydowanego bardzo zdeterminowanego to musi być sygnał nie No wiecie mogę ale nie nie muszę Tylko syna muszą być takie Mogę ich Izak Tylko tyle to właściwie jedyną taką osobę Tak oczywiście Andrzej Duda na starcie Ma największe szanse dlatego że jest zdecydowany PiS nie ma żadnego innego A jeżeli chodzi o jego kangur kontrargumenty Kontrkandydatów pana Dudy NATO Jakie są Wacha Spekulacje Oczekiwania Może coś się oczywiście z tego wykluje Ale wie Pan Ja nie wierzę w żadne prawybory I żadnego jednego kandydata W pierwszej Wszystkie poważne pachnie A także jej niepoważne Wystawia swoich kandydatów od razu po torze Sygnalizować swoje hobby A teraz W drugiej turze cała opozycja powinna poprzeć tego kto się do drugiej dużo dostanie No chyba że tej drogi Drugiej tury nie Nie ma No bo z tego z tego Rozumiem że pana za Albo Tusk albo drugi który może Nie mówię że nie Tylko mówię że jeżeli Tusk nie wystąpi To są Na wygranie wyborów Duże rosną chociaż oczywiście nic nie jest