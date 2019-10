Wybory prezydenckie 2020. KO szykuje "kandydata obywatelskiego"? Chodzi m.in. o Jurka Owsiaka

Jurek Owsiak, Marcin Matczak czy Adam Bodnar? To nazwiska tylko niektórych osób, które są przymierzane na "obywatelskiego kandydata" KO. Tak opozycja szykuje się na wybory prezydenckie 2020.

Przed nami dopiero wybory parlamentarne 2019, jednak to od nich będzie zależeć kampania do wyborów prezydenckich 2020. Zdaniem "Rzeczpospolitej" to będzie jedyna szansa opozycji na zatrzymanie Prawa i Sprawiedliwości. Jest tylko jeden problem. Nie ma potencjalnych kandydatów.