Warszawa. Jurek Owsiak przegrał proces z Krystyną Pawłowicz

Jurek Owsiak został uznany za winnego ws. publicznego znieważenia posłanki Krystyny Pawłowicz. Jednocześnie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa warunkowo umorzył sprawę na okres roku.

"Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani motyle w brzuchu, poczuje pani rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach, a przez to w głowie też się może poukładać" - mówił Jurek Owsiak ze sceny na Woodstocku. Później szef WOŚP w wywiadzie telewizyjnym przeprosił za te stwierdzenia, jednak Krystyna Pawłowicz poczuła się nimi urażona i pozwała go do sądu.